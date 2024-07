Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości ponad 20 lat. Zatrzymali go policjanci z Torunia

Ukrywał się 20 lat

Przed obecnym sezonem zmieniła się organizacja ruchu w ośrodku letniskowym nad jeziorem w Kamionkach Małych. Wielu kierowców przyjeżdżających do najpopularniejszego podtoruńskiego kąpieliska na to nie…

Z ustaleń policjantów wynikało, że ukrywał się za granicą, przyjechał do Legionowa i za dwa dni planował powrót do swojej „kryjówki”. Zamiast do niej trafił do więziennej celi.

Poznaj ciekawe grupy lokalne na Facebooku: