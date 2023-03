Ulga mieszkaniowa 2023. Odlicz od podatku opłaty za oświetlenie, meble i AGD!

Co dokładnie odliczyć można w uldze mieszkaniowej?

Przy rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym możemy postarać się o dodatkowe ulgi o odliczenia części kosztów od tego, co będziemy musieli zapłacić urzędowi. W uldze mieszkaniowej za 2022 rok możemy uwzględnić kupiony przez nas m.in.:

Co do zasady każda sprzedaż nieruchomości jest obłożona 19-procentowym podatkiem. Po transakcji podatnik ma 5 lat na to, aby uiścić stosowną opłatę od dochodu. Można jednak postarać się o przekazanie przychodu ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. W takiej sytuacji nie zapłacimy pełnej kwoty podatku, a zamiast tego będziemy mogli ubiegać się o zwolnienie z podatku.