Ulga na internet 2024. To odliczysz w podatku! Pamiętaj o tych kluczowych zasadach

Kto może skorzystać z ulgi na Internet 2024?

W ramach rozliczenia podatku PIT 2024 mamy prawo skorzystać z różnorodnych ulg podatkowych, które znacząco poprawiają naszą podstawę podatkową. Pozwala to nam m.in. na zaoszczędzenie pieniędzy, również na otrzymanie korzystnego zwrotu.

Wynika to z faktu, że z ulgi na internet można skorzystać maksymalnie dwukrotnie rok po roku.

Ulga na internet pozwala na odliczenie od dochodu opodatkowanego kwoty, jaką rozliczamy w ciągu roku na opłacenie rachunków za internet w domu lub mieszkaniu. Do skorzystania z tej ulgi nie trzeba spełnić specjalnych wymogów poza takim, że:

Ile wynosi ulga na internet 2024?

Ostateczna kwota ulgi za internet może być większa, jeśli rozliczamy się jako małżeństwo - wtedy też liczy się zsumowanie limitów i maksymalnie łącznie możemy odliczyć nawet 1520 zł od dochodu. Kluczowe jest to, że nazwiska obu osób muszą być na rachunku od operatora lub na fakturze. W innym przypadku również możemy się o to starać, jednak wtedy sprawę interpretują urzędnicy skarbowi.

Ustawa wskazuje na to, że maksymalna kwot ulgi na osobę może wynieść 760 złotych. Jeśli na Internet wydaliśmy więcej, maksymalnie i tak odliczymy taką kwotę od podatku. Jeśli wydaliśmy np. 500 złotych w ciągu roku, tyle też odliczymy od dochodu.

Ulga na Internet 2024 - komu się należy?

W zasadzie skorzystanie z tej ulgi jest niezwykle proste. Należy się każdemu, kto rozlicza podatek PIT 2024, a kto w roku ubiegłym (2023) poniósł koszta wynikające z konieczności opłacania rachunków lub faktur za dostęp do sieci internetowej.

Jak odliczyć od podatku PIT ulgę na internet?

W praktyce wygląda to następująco: do odliczenia potrzebujemy zestaw faktur lub też rachunków za internet w 2023 roku. Koniecznie musi się znaleźć tam zarówno nasze nazwisko, jak i koszt usługi za dostarczanie internetu w danym okresie. Ulga jest ujmowana w załączniku PIT/0 i dodawana do rocznego zeznania podatkowego.