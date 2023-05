Ulgi dla emerytów 2023. Co przysługuje za darmo? Na co seniorzy dostali ulgi?

Ogólnopolska Karta Seniora 2023 - warto ją wyrobić!

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Emerytura bez podatku 2023!

PIT-0 dla seniora 2023!

Szczególnie istotny jest PIT-0 dla seniora, który dotyczyć będzie wszystkich osób, które z jednej strony osiągną wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), a jednocześnie podejmą decyzję o kontynuowaniu pracy zawodowej. W takiej sytuacji za swoją pracę przestaną oni odprowadzać podatek dochodowy. Rozwiązanie to sprawdzi się w przypadku pracowników etatowych, zleceniobiorców, a także przedsiębiorców. Jednakże oznacza to, że senior będzie musiał czasowo zrezygnować z pobierania emerytury.

Darmowe leki 70+ 2023 - na jakich zasadach?

Dla seniorów są dostępne bezpłatne leki 75+. Jak można się domyślić, przysługuje to od dnia ukończenia 75. roku życia. Co więcej, na liście bezpłatnych leków dla najstarszych seniorów można znaleźć aż 2052 medykamenty. Wykaz ten jest każdego roku aktualizowany i to nawet kilkukrotnie. Darmowe leki otrzymamy wtedy, gdy zostanie wystawiona tzw. recepta „S”. Warto przy tym zaznaczyć, że obecnie w resorcie zdrowia trwają rozważania nad tym, czy kategorii wiekowej nie obniżyć do 70 lat. Wtedy też obowiązywałyby darmowe leki 703. Czy 2023 rok będzie tu przełomowym? Tego jeszcze nie wiadomo, gdyż rozmowy na ten temat trwają.