Ulgi dla emerytów 2023. O te świadczenia warto się postarać! Podpowiadamy co najbardziej się opłaca!

Ulgi dla seniorów 2023. Seniorzy 75 plus z darmowymi lekami

Dla części emerytów znaczną pomocą bez wątpienia jest możliwość skorzystania z dostępu do darmowych leków. Dotyczy to osób, które ukończą 75. rok życia i są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. To właśnie w tym okresie życia najwięcej chorujemy, a emerytury nie zawsze pozwalają na zakup wszystkich leków. Obecnie około 2 tysiące preparatów znajduje się na liście darmowych leków. Są one zorientowane na leczenie chorób wieku podeszłego.