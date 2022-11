Ulgi i dopłaty do prądu 2022. Jak z nich można skorzystać? Ile możemy dostać dodatku do energii elektrycznej? Zobacz!

Kiedy otrzymamy środki w ramach dofinansowania do prądu 2022?

Jak złożyć wniosek o dopłaty do prądu 2022?

Kiedy możemy zgłaszać się po wyższą dopłatę do prądu?

Ile wynosi dofinansowanie do prądu?

Komu przysługują dopłaty do prądu 2022?

Wprowadzenie możliwości skorzystania z dodatku do prądu w zamyśle ma pomagać tym, których sytuacja finansowa jest w najgorszym stanie. Dlatego też możliwość ubiegania się o dopłatę do prądu 2022 przysługuje tym, którzy spełniają ustalone kryterium dochodowe. Te dotyczy miesięcznych przeciętnych dochodów w gospodarstwie domowym. Jeśli jest to:

gospodarstwo jednoosobowe - kwotą graniczną jest 2100 zł miesięcznie;

gospodarstwo wieloosobowe - kwotą graniczną jest 1500 zł miesięcznie na osobę.

Co więcej, w zależności od terminu składania wniosków obowiązują inne okresy, za które bierze się pod uwagę dochód. Wszyscy, którzy złożyli wniosek o dopłatę do prądu do 31 lipca, uwzględniane są dochody za 2020 rok. Składając wniosek obecnie, czyli już po 1 sierpnia 2022 roku, możemy być pewni, że decyzja o przyznaniu zapomogi będzie udzielana na podstawie dochodów uzyskanych w 2021 roku.