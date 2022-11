Ulgi i dopłaty do prądu 2022. Jak z nich można skorzystać? Ile możemy dostać dodatku do energii elektrycznej?

Nie ma wątpliwości, że drożejący prąd i związane z tym podwyżki opłat stanowią istotne utrapienie dla wielu gospodarstw domowych. W odpowiedzi na to wprowadzony został dodatek osłonowy, w którego ramach możemy otrzymać dopłaty do prądu. Ile możemy otrzymać? Jak złożyć wniosek o dopłatę? Czy w ogóle przysługuje nam ten dodatek do prądu 2022? SPRAWDŹCIE! >>>>

Komu przysługują dopłaty do prądu 2022?

Komu przysługują dopłaty do prądu 2022?

Wprowadzenie możliwości skorzystania z dodatku do prądu w zamyśle ma pomagać tym, których sytuacja finansowa jest w najgorszym stanie. Dlatego też możliwość ubiegania się o dopłatę do prądu 2022 przysługuje tym, którzy spełniają ustalone kryterium dochodowe. Te dotyczy miesięcznych przeciętnych dochodów w gospodarstwie domowym. Jeśli jest to: gospodarstwo jednoosobowe - kwotą graniczną jest 2100 zł miesięcznie;

gospodarstwo wieloosobowe - kwotą graniczną jest 1500 zł miesięcznie na osobę. Co więcej, w zależności od terminu składania wniosków obowiązują inne okresy, za które bierze się pod uwagę dochód. Wszyscy, którzy złożyli wniosek o dopłatę do prądu do 31 lipca, uwzględniane są dochody za 2020 rok. Składając wniosek obecnie, czyli już po 1 sierpnia 2022 roku, możemy być pewni, że decyzja o przyznaniu zapomogi będzie udzielana na podstawie dochodów uzyskanych w 2021 roku.

Ile wynosi dofinansowanie do prądu?

Obecnie obowiązuje kilka wysokości kwot, które możemy otrzymać w ramach dofinansowania do prądu. Również i one są zależne od wielkości gospodarstwa domowego. Każdorazowo oczywiście trzeba spełniać wspomniane wcześniej kryteria dochodowe. Możemy otrzymać:

400 zł - w przypadku prowadzenia jednoosobowego gospodarstwa domowego;

600 zł - w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego;

850 zł - w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego;

1150 zł - jeśli nasze gospodarstwo domowe składa się z 6 lub więcej osób.

Kiedy możemy zgłaszać się po wyższą dopłatę do prądu?

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych, wyższych dopłat do prądu. Podstawą jest spełnianie kryterium dochodowego, jednak również trzeba mieć konkretne źródła ogrzewania, a mianowicie jedno z poniższych:

kominek;

kocioł na paliwo stałe;

koza;

trzon kuchenny;

kuchnia węglowa;

piec kaflowy na paliwo stałe, węgiel lub paliwa węglopochodne. Co więcej, możliwość ubiegania się o wyższy dodatek jest dostępna wtedy, gdy złożymy wniosek o wpis źródła ogrzewania domu bądź mieszkania do CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku. Na to jednak czas mieliśmy do 30 czerwca 2022 roku. A ile można otrzymać w ramach podwyższenia dofinansowania, jeśli dokonaliśmy wpisu? Kwoty to:

500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego;

750 zł dla 2- lub 3-osobowego gospodarstwa;

1062,50 zł dla 4- lub 5-osobowego gospodarstwa domowego

1437,50 zł dla gospodarstwa składającego się z 6 lub więcej osób.

Jak złożyć wniosek o dopłaty do prądu 2022?

Złożenie wniosku o dopłaty do prądu wymaga skierowania się do urzędu gminy właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Na szczęście nie musimy udawać się tam stacjonarnie, a wniosek możemy złożyć drogą elektroniczną. Tu jednak konieczne jest podpisanie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też poprzez uwierzytelnienie profilem zaufanym. Następnie wnioskodawca jest informowany o przyznaniu dodatku drogą elektroniczną. WAŻNE! Wnioski o dopłaty możemy składać do 31 października 2022 roku!

Kiedy otrzymamy środki w ramach dofinansowania do prądu 2022?

W przypadku złożenia wniosków do 31 października przewidzianą datą realizacji przelewów jest czas do 2 grudnia 2022 roku. W związku z tym, jeśli nie złożyliśmy wniosku w pierwszych miesiącach bieżącego roku, powinniśmy uzbroić się w cierpliwość.

Jakie ulgi na energię i surowce wprowadzono w ramach tarczy antyinflacyjnej?

Warto wspomnieć o tym, że określone źródła energii zostały objęte mniejszą stawką akcyzy (niektóre zostały z niej zwolnione). Jest to odpowiedź na kryzys inflacyjny i zwiększone opłaty m.in. za prąd. Te źródła energii to:

prąd,

lekki olej opałowy,

paliwa silnikowe. Obniżka obowiązuje do 31 października. Wśród produktów, których akcyza uległa obniżeniu znajduje się m.in. skroplony gaz LPG, olej napędowy oraz biokomponenty będące samoistnymi paliwami.