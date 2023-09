Unikaj tego rodzaju dodatków do chleba, bo mogą być niezdrowe. Zobacz które z nich są najbardziej szkodliwe

Prawie 36 kilogramów pieczywa rocznie spożywa każdy Polak. Dane te świadczą o tym, że Polacy lubią chleb. Chleb jest ważnym elementem codziennej diety. To znakomite źródło węglowodanów złożonych, witamin, błonnika pokarmowego oraz składników mineralnych. Jest on spożywany w dużych ilościach. Najczęściej w formie kanapek, ale też jako dodatek do wielu dań. Z czym nie powinniśmy łączyć chleba?

Chleb w dużych ilościach

Chleb spożywany jest w Polsce w dużych ilościach. Jest ważnym elementem codziennej diety. To znakomite źródło węglowodanów złożonych, witamin, błonnika pokarmowego oraz składników mineralnych. Polska jest szóstym co do wielkości spożycia chleba krajem w Europie. Produkty zbożowe w piramidzie żywieniowej są istotnym elementem. Białe pieczywo powstaje z oczyszczonej mąki, co daje wyższy indeks glikemiczny, ale odejmuje ważnych składników odżywczych. Dla osób, które mają wysokie zapotrzebowanie kaloryczne, może być jednak dobrym wyborem.

Ciemne pieczywo polecane jest dla osób prowadzących zdrowy tryb życia. Na plus działa w tym przypadku wykorzystanie mąki nieoczyszczonej, co wpływa na przyswajalność witamin i spowolnione trawienie produktu.

Dodatki do chleba

Chleb w dużej mierze spożywany jest w formie kanapek. Jemy je rano, w pracy, na kolację. Żeby ciągle nie spożywać tego samego kanapki wielu z nas urozmaica, kładąc na chleb różne składniki. Okazuje się, że łączenie różnych smacznych produktów podnosi walor smakowy kanapek, nie zawsze jednak jest to dobre dla naszego organizmu. Czego więc nie kłaść na chleb?

Czym smarować?

Zacznijmy od smarowidła. Najpopularniejsze jest masło. Alternatywę stanowi dla niego margaryna. W sklepach możemy znaleźć margaryny miękkie i margaryny twarde. Margaryna miękką, najczęściej sprzedawana w plastikowych opakowaniach jest utwardzona metodą enzymatyczną, przez co ma niską zawartość tłuszczów trans. Z kolei przy produkcji margaryn twardych (w kostkach) wykorzystuje się proces uwodornienia olejów, co sprawia, że te produkty są bogate w te niebezpieczne kwasy tłuszczowe. Z tego względu margaryna w kostce nie powinna być używana do smarowania pieczywa, a tylko i wyłącznie do pieczenia.

Innym jest smalec. Pomimo że smalec zawiera prozdrowotne nienasycone kwasy tłuszczowe, to wciąż jest źródłem szkodliwych nasyconych kwasów tłuszczowych. Co więcej, jeśli kupujemy go ze sklepowej półki, to może on zawierać tłuszcze „trans”. Smalec należy spożywać w ograniczonych ilościach.

Chleb, pomidor i ogórek to złe połączenie

Okazuje się, że lepiej unikać kładzenia na chleb pomidora z ogórkiem. Świeże ogórki zawierają askorbinazę - enzym, który niszczy witaminę C zawartą w pomidorach. Zasada ta nie dotyczy natomiast ogórków kiszonych i konserwowych - możemy je spokojnie jeść razem z innymi warzywami, a te zielone spożywać solo. Podobnie rzecz wygląda z serami. Są one często na kanapce łączone z warzywami. Jest jednak jeden rodzaj, którego lepiej nie łączyć z pomidorem. Chodzi o popularny twarożek. Przyczyną jest fakt, że w pomidorze znajdują się kwasy, które reagują z wapniem zawartym w białym serze i mogą prowadzić do powstania nierozkładających się mikro kryształków. Nie lepiej sytuacja wygląda z jedzeniem chleba z dżemem, marmoladą lub konfiturą. To zestawienie też nie jest zbyt zdrowe dla naszego organizmu. Chodzi o to, że zarówno chleb jak i wszelkiego rodzaju słodkie smarowidła zawierają proste węglowodany, które szybko podwyższają poziom cukru we krwi co może mieć wpływ na pracę trzustki.