UOKiK kontroluje supermarkety, dbając o dobro klientów

UOKIK bada sprawę

Informowanie o cenach. Co mówią przepisy?

Klienci są wprowadzeni w błąd?

Obecnie robienie zakupów wymaga dokonywania licznych kalkulacji, analiz. Wynika to z faktu, że sklepy bardzo często wprowadzają konsumentów w błąd poprzez niejasne komunikowanie właściwej ceny nabywanych produktów. W przypadku wielopaków oraz tzw. wielosztuk często brakuje wprost wskazanej ceny jednostkowego produktu. Przykładem jest prezentowanie ceny wyrażonej wyraźnym drukiem, a dodawaniem do tego mniej widocznej informacji, że jest to kwota zakupu za jeden produkt... przy zakupie dwóch lub trzech (i więcej) sztuk. Nie zawsze jest też jasne, czy promocji podlega zakup tylko wskazanej liczby produktów, wielokrotności tych produktów, czy wszystkich produktów nabytych we wskazanej i wyższej liczbie.