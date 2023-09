Upadek za upadkiem! Betard Wrocław - For Nature Solutions Apator Toruń na żywo

Tak kibicowaliście "Aniołom" w półfinale PGE Ekstraligi. Zobaczcie zdjęcia trybun!

Co to był za mecz, co były za emocje! For Nature Solutions Apator Toruń zremisował w półfinale PGE Ekstraligi z Betardem Wrocław. Byliście w tłumie kibiców na...