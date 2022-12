Urodziłaś dzieci? Tyle powinnaś odstać pieniędzy

Mama 4 Plus

Specjalne świadczenie Mama 4 Plus dotyczy tylko wybranych kobiet mających określoną sytuację życiową. Jak wskazuje na to nazwa, jest to świadczenie przyznawane tym kobietom, które urodzą co najmniej czworo dzieci. Wtedy też mogą liczyć na dodatkową zapomogę w wysokości 1338 złotych. A jakie warunki jeszcze muszą być spełnione?