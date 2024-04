Uśpiona łosza została wywieziona pod poligon. Czy wróci jeszcze do Torunia?

- Wiem, że to piękne zwierzęta, że niektórzy w internecie apelują, by dać im spokój, bo to wina człowieka, że pojawiają się w mieście. Ale pamiętajmy, że jest to też zwierzę niebezpieczne. Nie ma pewności, że nie zaatakuje, a każdy atak może być śmiertelny. Przy tak częstych odwiedzinach łosi w mieście tragedia nie jest niemożliwa. Nie podchodźmy więc do nich, nie róbmy selfie, czy z bliska nie nagrywajmy filmów. Bo na to, że nagle łosie przestaną przychodzić do miasta, nie mamy co liczyć. Zwłaszcza teraz, jak kwitną krzewy i kwiaty, mają tutaj wręcz "szwedzki stół".