Usprawnione połączenia kolejowe do wybranych lokalizacji. Jakie skutki przyniesie realizacja Krajowego Programu Kolejowego? redpp

Rada Ministrów 16 sierpnia (środa) przyjęła uchwałę Ministra Infrastruktury, która dotyczy Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku. W projekcie jest przedstawiona również perspektywa aż do 2032 roku, a sam dokument aktualizuje to, co dotychczas KPK ustalało na czas do 2023 roku. Według nowych prognoz czeka nas szybsza i nowocześniejsza kolej na wielu odcinkach. Oto szczegóły.