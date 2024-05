Renta wdowia 2024: Wsparcie dla osób starszych

Nowy projekt renty wdowiej ma na celu poprawę sytuacji finansowej osób starszych, szczególnie samotnych wdowców i wdów. Zakłada on możliwość zachowania dotychczasowej emerytury lub renty, a dodatkowo otrzymanie nawet do 50% świadczenia po zmarłym małżonku. Projekt ten ma na celu wesprzeć seniorów poprzez zwiększenie otrzymywanego świadczenia, co często jest niezbędne, aby zapewnić godne życie w podeszłym wieku.