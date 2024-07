Uwaga, kierowcy! Oto ulice w Toruniu, które są i wkrótce będą przebudowywane

Na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg trwa obecnie przebudowa kilku ulic w Toruniu. To główne arterie miasta, jak i osiedlowe trasy. Inne ulice są z kolei remontowane.

Remonty ulic w Toruniu: fragment Przy Skarpie z nową nawierzchnią

Na Rudaku trwają prace związane z przebudową ulicy Olęderskiej. Będzie tu nowa nawierzchnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie i trzy tzw. sięgacze umożliwiające dojazd do posesji oraz działek. U zbiegu Olęderskiej z ulicą Gliniecką powstanie wyniesione skrzyżowanie. Inwestycja ma zakończyć się w listopadzie. Będzie kosztować 5,1 mln zł.

W ostatnich tygodniach remontowana była choćby ulica Przy Skarpie. Jest mocno uczęszczana - to jedna z dwóch dróg łączących Kaszczorek z pozostałych toruńskimi osiedlami. Korzysta też z niej wielu mieszkańców osiedla Na Skarpie. Ulica Przy Skarpie za 548 tys. zł zyskała nowy wygląd na odcinku od Szosy Lubickiej do skrzyżowania z ul. Konstytucji 3 Maja - na zachodnim pasie, gdzie starą, zniszczoną nawierzchnię zastąpiła nowa.

Podobna inwestycja jest realizowana na Jakubskim Przedmieściu. Powstaje tu 110-metrowy, brakujący przez lata fragment Drogi Trzeposkiej, który połączy się z budowanym odcinkiem ulicy Pająkowskiego. Oba mają być gotowe jesienią tego roku. Inwestycja warta 7,7 mln zł zapewni dojazd do wznoszonych w tej części Torunia budynków mieszkalnych.

Do końca roku ma się zakończyć warta 5,7 mln zł budowa ulic Platanowej i Hebanowej na Bukowej Kępie oraz ulicy Jaskółczej na Wrzosach.

Remonty ulic i inwestycje drogowe w Toruniu: co jest w planach na rok 2024?

Poza tym na osiedlu na Skarpie, na ulicy Konstytucji 3 Maja 14-16, trwa przebudowa pieszo-jezdni. Umożliwi to bezpieczne dojście do pobliskiego Przedszkola Miejskiego nr 13 i Żłobka Miejskiego nr 3. Koszt zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego Torunia to około 395 tys. zł.

W planach na te rok MZD ma jeszcze rozpoczęcie budowy ulicy Jasia i Małgosi w Kaszczorku. Normalna jezdnia powstanie na nieutwardzonym obecnie odcinku do ulicy Balladyny (wraz z tzw. sięgaczem).