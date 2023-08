Uwaga! Masz telefon systemem Android? Odinstaluj tę aplikację, bo stracisz pieniądze

Złośliwe oprogramowanie na smartfonie

Przestępcy wymyślają coraz to sprytniejsze sposoby na to, jak okradać ludzi. W dobie internetu jest to jeszcze łatwiejsze. Często stosowanym przez cyberprzestepców trikiem jest implementowanie złośliwego oprogramowania do aplikacji na telefon. Wirusy bankowe są jednymi z najniebezpieczniejszych. Występuje kradzież poufnych informacji finansowych, takich jak dane logowania do kont bankowych, numery kart kredytowych i hasła.

W Polsce rozprzestrzenia się wirus, który ułatwia przestępcom dostęp nie tylko do kont bankowych, ale również mediów społecznościowych.