UWAGA! Niższy prąd dla tej WYBRANEJ grupy osób. Taka będzie najnowsza decyzja rządu?

Ceny prądu w tym roku

Minister klimatu i środowiska o problemie z cenami prądu

Co bez interwencji rządu?

Według danych podanych bezpośrednio przez MKiŚ bez interwencji rządu oraz bez przyjęcia stosowanej ustawy ceny prądu byłyby zdecydowanie wyższe. Istotne było również obniżenie taryf przez URE. Gdyby nie to, cena wzrosłaby z 412 do nawet 730 złotych!

Ceny prądu w 2025 roku

Na ten moment nie da się jednoznacznie stwierdzić, ile będzie kosztował prąd w przyszłym roku. W praktyce bowiem kluczowe ma być to, jakie decyzje budżetowe zostaną podjęte. To od możliwości finansowych państwa będzie zależało, czy obecne ceny prądu zostaną utrzymane również w przyszłym roku.

Bon energetyczny na 2025 rok

Jak zaznaczyła minister klimatu i środowiska, trwa okres zgłaszania zapotrzebowania na środki budżetowe na kolejny rok. To oznacza, że poszczególne resorty wystosowują pisma do ministra finansów. To też zrobiła Paulina Hennig-Kloska, która w piśmie do szefa finansów zapowiedziała chęć przedłużenia ustawy o bonie energetycznym na kolejny rok.