UWAGA! Robactwo atakuje! Niebezpieczne owady wlatują do domu. Prosty sposób? Zrób to, zanim problem wejdzie do mieszkania! OSTRZEŻENIE GIS!

Wiosna mocno wkroczyła do Polski. Tym samym próbuje też wkroczyć do naszych domów i to niekoniecznie w ten sposób, jaki byśmy preferowali. Mowa oczywiście o owadach i robakach, które są coraz aktywniejsze. Zwłaszcza te pierwsze towarzyszą nam przez wiosnę i lato./ Jak się przed nimi zabezpieczyć? Jak uchronić dom przed ich "najazdem"?

Dlaczego owady w domu to zły pomysł?

Jest to dość oczywiste, gdyż owady są strasznie uciążliwe. Komary niezwykle boleśnie gryzą i przeszkadzają w spokojnym śnie. Ukąszenia os również są bolesne, a szerszenie nawet stwarzają zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt domowych. Muchy są irytujące, głośne bzyczą i roznoszą zarazki, siadając na jedzeniu.

Najlepsza ochrona przed owadami w domu?

Po pojawieniu się w domu lub mieszkaniu owadów staramy się je skutecznie zwalczyć. Wśród najpopularniejszych rozwiązań wymienia się łapkę na muchy, specjalne lepy i inne tego typu rozwiązania. Są to jednak działania dotyczące sytuacji, gdy te owady już zawitały do naszego domostwa. Co jednak możemy zrobić, aby ograniczyć ilość owadów, jakie w ogóle pojawią się w naszym domu? Jak sprawić, aby otwarcie okna nie wiązało się z zaproszeniem do środka chmary owadów?

Moskitiery to podstawa!

Najlepszym rozwiązaniem pozwalającym na swobodne otwieranie okien i jednoczesne niewpuszczanie owadów jest stosowanie moskitier. Są to specjalne siatki montowane w otworze okiennym tak, aby pozwalać na spoglądanie przez okno, przepuszczanie światła i powietrza, a jednocześnie na skuteczne powstrzymywanie owadów przed wejściem do domu. Gęsta siatka tego typu chroni przed ogółem robactwa. Wyróżnia się:

Moskitierę okienną ramkową - za pomocą specjalnych uchwytów jest ona mocowana do futryny okna - wisi zwykle od wiosny do jesieni, gdy ją ściągamy i oczyszczamy.

Moskitiera w rolecie - może stanowić dodatkowe uzupełnienie rolety zewnętrznej, używane niezależnie od niej.

Moskitiera drzwiowa - idealna do drzwi balkonowych, gdzie zwykła siatka uniemożliwia wydostanie się na balkon.

Moskitiera zwijana - montowana na prowadnicach i mechanizmie sprężynowym.

Moskitiera przesuwana - wykorzystywana na dużych przeszkleniach balkonowych.

Oprócz tego wiele osób decyduje się na montowanie siatek na specjalne rzepy przyklejane na wewnętrznej części framugi okiennej. Jest to najtańsze rozwiązanie przydatne np. w przypadku wynajmowania mieszkania, gdy nie chcemy zbyt dużo w nie inwestować.

Lampki z ultradźwiękami i spreje

Dostępne do kupienia są również różnego rodzaju lampki emitujące ultradźwięki, które odstraszają owady. Stanowi to alternatywne dla równie popularnych sprejów przeciwko owadom, które regularnie wydzielają zapachy nieprzyjemne dla insektów. To jednak oznacza, że spreje te też wpływają na zapach, jaki my wyczuwamy. Dodatkowo lampki z ultradźwiękami działają zazwyczaj cały czas, są więc skuteczniejsze.

Naturalność w odstraszaniu owadów, czyli olejki aromatyczne!

Wiele przyjemnych dla ludzi zapachów jest problemem dla owadów. Dlatego też pewne olejki eteryczne można wykorzystać przy odstraszaniu natrętnych owadów. Dobrze sprawdzają się tu różnego rodzaju zapachy cytrusowe, a także goździki, trawa cytrynowa oraz lawenda. To rozwiązanie jednak nie zadziała na każdy typ owadów. W przypadku cytrusów, jeśli je stosujemy, możemy w kilku miejscach rozłożyć skórki cytryn i pomarańczy, a także posmarować rozkrojonym cytrusem ramy okien i parametrów. Cytrusy działają na mrówki, mole, a także pająki i komary.

Te rośliny pomogą w przegonieniu owadów!

Przyjemnym rozwiązaniem jest hodowanie określonych roślin, które nie tylko odstraszą owady, a także upiększa dom i zagwarantują przyjemny zapach. Wspomniana lawenda idealnie się sprawdzi - działa na muchy, pluskwy, meszki, mole, mrówki i pająki, a także głównego wroga, czyli komary! Warto również sięgnąć po miętę, która pięknie pachnie i odstrasza komary, meszki, pająki i muchy. Oprócz tego można pomyśleć o bazylii, rozmarynie oraz roślinach owadożernych. Sprawdzą się: kapturnica, rosiczka i muchołówka.

GIS ostrzega w walce z kleszczami i owadami!

Podczas aktywności na świeżym powietrzu często stosujemy rozmaite spreje przeciwko kleszczom oraz owadom. Na rynku jest dostępnych wiele preparatów, nie każdy jednak powinien być przez nas stosowany. Z zasady są to środki biobójcze, groźne dla człowieka i środowiska. Dlatego powinniśmy używać ich z umiarem, a co ważniejsze, powinniśmy sięgać tylko po preparaty dopuszczane do obrotu na terenie UE.