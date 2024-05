Duże kwoty dla małżeństw

Jeżeli jesteście w tej grupie par małżeńskich, to możecie zacząć liczyć gotówkę i przygotować się na solidny zastrzyk pieniędzy. Wybrane małżeństwa mogą bowiem oczekiwać dodatku finansowego rzędu od 8 do 5 tysięcy złotych. Trzeba jednak spełnić określne kryteria. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ten dodatek?

Dodatkowe pieniądze dla par z długim stażem

Jak się okazuje, nie tylko rodzice nieletnich dzieci mają prawo do tzw. "500 plus". W wyniku petycji z 2022 roku, którą do rządu wystosował Eugeniusz Szymala, małżeństwa z wieloletnim stażem otrzymują dodatkowe środki na konta. Ich wysokość różni się w zależności od długości pożycia małżeńskiego, liczby lat przeżytych razem.