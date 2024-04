Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami kwalifikującymi do tego świadczenia oraz sposobami ubiegania się o nie. Dodatkowe wsparcie finansowe dla rodzin wielodzietnych staje się coraz bardziej dostępne w Polsce. Program "Mama 4+" oferuje dodatkowe świadczenie uzupełniające, które może wynieść nawet 1800 zł miesięcznie. Co istotne, nie jest to wyłącznie przywilej dla matek, ale również ojców.

FOT. MARCIN OLIVA SOTO/SPGW