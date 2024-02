Uważaj! Te 5 dni urlopu, które musisz dostać. Pracodawca nie może odmówić urlopu opiekuńczego! Lepiej skorzystaj z tych dni

Nowe przepisy, które weszły w życie w zeszłym roku, w Kodeksie Pracy wprowadziły pięć dni dodatkowego urlopu. Tzw. urlop opiekuńczy, bo o nim mowa przysługuje wybranej grupie osób. Pracodawca nie może odmówić jego przyznania - a co, jeśli nie wykorzystamy dni wolnych? Sprawdźcie szczegóły!

Jak długi urlop roczny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdemu pracownikowi przysługuje prawo do płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Jest on przyznawany każdego roku w wymiarze 20 lub 26 dni kalendarzowych. Co więcej, w przypadku niewykorzystania wszystkich dni wolnych, przechodzą one na kolejny rok i wtedy muszą być wykorzystane do końca września.

Najważniejsze zasady urlopu opiekuńczego

Urlop opiekuńczy został wprowadzony przepisami w roku ubiegłym. Jest on przyznawany w celu zaspokojenia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny, lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która jednocześnie wymaga wsparcia lub opieki w związku z poważnymi względami medycznymi.

Czy dni wolne przejdą na kolejny rok?

Kluczowe jest to, że o ile w zwykłym urlopie niewykorzystane dni przechodzą na rok kolejny, inaczej wygląda sytuacja urlopu wypoczynkowego. Tu dni wolne nie przechodzą na kolejny rok, ale oczywiście z każdym nowym rokiem resetuje się pula dni wolnych do wykorzystania w związku z urlopem opiekuńczym.

Jak można wykorzystać urlop opiekuńczy?

Na urlopie opiekuńczym można przebywać przez 5 dni łącznie, ale można też wykorzystać go w częściach. Jednocześnie za przebywanie na tym urlopie pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie.

Czy urlop opiekuńczy może być zablokowany?

Istotne jest to, że urlop opiekuńczy jest niezależny od wymiaru urlopu wypoczynkowego - to oznacza, że nie ma on wpływu na skrócenie przysługujących 20 lub 26 dni urlopu. Co ważne, pracodawca nie ma prawa odmówić urlopu opiekuńczego pracownikowi - nie może również żądać okazania dokumentacji medycznej osoby, która wymaga opieki.

Urlop "z powodu działania siły wyższej"

Podobnym, choć nieco innym zwolnieniem od pracy jest tzw. działanie z powodu działania siły wyższej. Tu przysługuje pracownikowi czas 2 dni lub 16 godzin i dotyczy to pilnych spraw wynikających z choroby, lub wypadku w rodzinie. To nie jest uznawane za część urlopu wychowawczego - ten bowiem jest z ogólnej puli urlopu wypoczynkowego. Co istotne w przypadku siły wyższej można również wykorzystać urlop na żądanie.

