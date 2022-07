Uważaj! Te dziecięce choroby są niebezpieczne dla dorosłych. Powodują bardzo poważne powikłania zdrowotne. Sprawdź, jakie dokładnie!

Choroby zakaźne u dzieci nie u wszystkich

Lepiej choroby wieku dziecięcego przechodzić, jak się jest młodym, czy nie ma to znaczenia? Okazuje się, że na tak postawione pytanie najłatwiej jest odpowiedzieć, że najlepiej chorować wtedy, kiedy jest na to czas. Nie wszystkie dzieci przechodzą jednak tak zwane choroby wieku dziecięcego. Okazuje się, że wirusy niektóre dzieci dotykają bardzo często, inne na choroby zakaźne nie chorują wcale. Nie znaczy to jednak, że wirus nie dopadnie ich, jak będą dorośli.