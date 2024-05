Kapitał początkowy. Klucz do prawidłowego obliczenia wysokości emerytury

Kapitał początkowy stanowi istotny element emerytur dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem. To od jego prawidłowego ustalenia zależy wysokość świadczenia emerytalnego. Jest to kwestia, którą powinny mieć na uwadze wszystkie osoby zbliżające się do wieku emerytalnego.