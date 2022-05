Vance Burberry z nagrodą za "wybitne osiągnięcia w dziedzinie wideoklipów EnergaCAMERIMAGE 2022"

Tegoroczną Nagrodę za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Wideoklipów otrzyma Vance Burberry, autor zdjęć australijskiego pochodzenia, który w ciągu swojej kariery zawodowej współpracował z wieloma znanymi artystami sceny muzycznej.

Obejrzyj: Tajemnice Twierdzy Toruń i innych miejsc w mieście

Vance Burberry dorastał w Sydney, gdzie w początkowych latach zawodowej kariery pracował jako pomocnik sceniczny w jednym z miejskich teatrów. To właśnie wtedy odkrył swoje życiowe powołanie, zachwycając się nieskończonymi możliwościami wykorzystania światła w kreowaniu teatralnej sceny i przekształcania jej w magiczny świat zapraszający widza do wspólnego przeżywania opowiadanej historii. Z tego też względu podjął decyzję o przeniesieniu do sekcji oświetleniowej, by zdobyć szerszą wiedzę z zakresu projektowania oświetlenia teatralnego. Zetknął się wówczas z kultowym opracowaniem Stage Lighting Design autorstwa Richarda Pilbrowa, książką, która dosłownie odmieniła jego życie.

Praca w teatrze

Praca zarobkowa w teatrze nie należała jednak w ówczesnych czasach do specjalnie intratnych zajęć, dlatego zdecydował się na rozszerzenie swojej działalności, początkowo oświetlając koncerty lokalnych zespołów rockowych, a następnie organizując trasy koncertowe wielu popularnych w Australii muzyków, w tym między innymi zespołów Cold Chisel czy INXS. Jego talent został doceniony w 1984 roku podczas finiszującej w Stanach Zjednoczonych światowej trasy koncertowej INXS, gdy zaproszono go do współpracy przy organizacji ostatniej trasy słynnej, amerykańskiej formacji Go-Go’s.

Tuż po jej zakończeniu Vance Burberry zaangażował się w kilka mniejszych projektów muzycznych, by ostatecznie trafić na plan filmowy, który otworzył przed nim zupełnie nowe kierunki zawodowego rozwoju. Początkowo angażowano go do pracy przy produkcji wideoklipów na stanowisku mistrza oświetlenia. Jednak szczęśliwym zbiegiem okoliczności zespoły heavymetalowe oczekiwały w tamtym czasie imponującej oprawy oświetleniowej swoich widowiskowych koncertów, w czym Vance miał już niemałe doświadczenie i to właśnie ono utorowało mu drogę do awansu na stanowisko samodzielnego autora zdjęć. Rola ta pozwoliła mu w pełni rozwinąć skrzydła przy projektowaniu i kompleksowym tworzeniu oświetlenia planu. To z tego okresu pochodzą jego niezapomniane wideoklipy nakręcone dla Guns N' Roses, Tesli, Extreme, Alice Cooper i wielu innych.

Wiecznie żywa pasja artysty