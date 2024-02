W krainie PRL-owskiego handlu. Odkrywamy fascynujące zdjęcia sklepów, marketów i targów ze zbiorów NAC. Zobacz zdjęcia!

Życie Polaków w czasie PRL: kontrast z obecną rzeczywistością

Życie codzienne w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w porównaniu do dzisiejszej rzeczywistości, miało całkowicie inne oblicze. Wynikało to z wielu różnych czynników. Z pewnością osoby, które żyły w tym okresie, pamiętają kartki na produkty, długie kolejki oraz puste półki sklepowe. Dostęp do szerokiego asortymentu to coś, na co nie można było wtedy liczyć. Często brakowało wielu podstawowych produktów, przez co Polacy musieli sobie radzić inaczej niż dziś.