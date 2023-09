W niedzielę mecz Apator Toruń - Włókniarz Częstochowa. Dla kogo brązowy medal w PGE Ekstralidze?

W półfinale drużyna została upokorzona przez Platinum Motor Lublin, przegrywając dwumecz półfinałowy z Platinum Motorem Lubin różnicą 46 punktów. - Cały sezon nie układa się po naszej myśli, nastąpiła jakaś dziwna stypa w klubie. Każdy boryka się ze swoimi problemami, dziś można było to zobaczyć. Każdy może pojechać lepiej, natomiast to wygląda jak wygląda - powiedział Kacper Woryna przed kamerą Eleven Sports.

Apator - Włókniarz w niedzielę na Motoarenie. "Anioły" walczą o brązowy medal

Ten dwumecz jest także pożegnaniem obu trenerów. Jan Ząbik w trakcie sezonu z sukcesem zastąpił Roberta Sawinę, kibice chcieliby go na dłużej, ale doświadczony szkoleniowiec chce wrócić do najmłodszych i wiadomo już, że jego miejsce zajmie Piotr Baron. Z kolei z Włókniarzem żegna się Lech Kędziora i słychać za kulisami, że menedżerem zostanie dobrze znany w Toruniu Jacek Frątczak.

Wstyd po półfinale. Apator Toruń teraz pojedzie dla kibiców?

W takich oto okolicznościach rozstrzygną się losy brązowego medalu. Kibice w Toruniu jeszcze nie uporali się z traumą po fatalnym drugim meczu półfinałowy. For Nature Solutions Apator miał awans do finału podany na tacy, ale przegrał w zasadzie z juniorami Betardu we Wrocławiu. Adam Kruzyński otwarcie mówił o wstydzie, który długo będzie ciągnął się z toruńskim zespołem.