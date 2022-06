W sobotę Nocna Dycha Kopernika. Biegacze będą rywalizować na moście im. generał Elżbiety Zawackiej

NOWE Unia Europejska podjęła decyzję w sprawie nadania Ukrainie statusu kandydata do UE. Pierwszy krok na drodze do członkostwa we Wspólnocie

Jest pozytywna opinia Komisji Europejskiej w sprawie nadania Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii. Taki status to pierwszy krok na drodze do członkostwa...