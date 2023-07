W szpitalu na Bielanach w Toruniu odbyła się pierwsza operacja robotem da Vinci

Dr Jacek Piątkowski, zastępca kierownika kliniki chirurgii: - W stosunku do operacji laparoskopowych, zabieg robotowy gwarantuje skrócenie czasu hospitalizacji o 20-30 procent, a także zmniejszenie dolegliwości bólowych. Sam robot powoduje, że do zabiegu przy jego użyciu możemy zaangażować mniej osób niż do innych operacji - wyjaśnia chirurg.