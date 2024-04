W Toruniu głosowanie rozpoczęło się zgodnie z planem. Tak torunianie głosują [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy otrzymują od członków komisji po trzy karty do głosowania - na prezydenta miasta, na członków Rady Miasta Torunia oraz do sejmiku województwa. W Toruniu mamy aż ośmioro kandydatów na prezydenta oraz 274 na radnych miejskich. To rekordowe liczby w historii.

W lokalach wyborczych w Toruniu można było głosować od siódmej rano. Nie zanotowano żadnych incydentów, członkowie komisji przyszli do pracy trzeźwi, co w Polsce regułą nie było. Rekordzistka z Płocka miała prawie 3,5 promila...

Toruń podzielony jest na cztery okręgi wyborcze:

Przypomnijmy, że trwa cisza wyborcza. Potrwa ona do zakończenia głosowania. Złamanie ciszy wyborczej uznawane jest za wykroczenie. Grozi za nie grzywna od 20 zł do nawet 5 tys. zł. Co ważne, naruszenie zakazu podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży, zachowań wyborczych czy przewidywanych wyników wyborów stanowi przestępstwo. Grozi za to kara grzywny od 500 tys. zł. do nawet 1 mln zł.