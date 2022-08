W Toruniu są jeszcze wolne miejsca w szkołach średnich. Jednak głównie w technikach Justyna Wojciechowska-Narloch

Dla wielu absolwentów podstawówek finał tegorocznego naboru do szkół średnich to był wyjątkowo trudny czas. Szczególnie dla tych, którzy aplikowali do najlepszych liceów ogólnokształcących, bo konkurencja była ogromna. Teraz miasto opublikowało listę wolnych miejsc w pierwszych klasach, ale nie ma na niej ani jednego topowego toruńskiego ogólniaka.