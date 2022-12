W ZUS i OFE czekają pieniądze. Jak je wszystkie wyciągnąć?

Co po śmierci?

Zanim osiągniemy wiek emerytalny, przez wiele lat (nawet dziesięciolecia) odkładamy pieniądze do ZUSu. Trafiają one na specjalne subkonto, ale też mogą być składowane w ramach OFE. Jeśli ubezpieczony umrze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, a także wtedy, gdy nie przejdzie na emeryturę (choćby mógł), uzbierane pieniądze mogą być odziedziczone przez jego spadkobierców. Oni jednak zwykle o tym nie wiedzą.

Co dokładnie dzieje się z pieniędzy po śmierci ubezpieczonego?

Przepisy jasno mówią, że jeśli wciąż żyje współmałżonek lub współmałżonka, połowa pieniędzy trafi właśnie do tej osoby. Nie w formie gotówki, ale pod postacią przelewu na indywidualne konto emerytalne. W przypadku drugiej połowy dochodzi do wypłacenia jej osobie uprawnionej, którą wskaże ubezpieczony. Jeśli taka osoba nie została wskazana, ta część pieniędzy stanowi element ogólnej masy spadkowej, dziedziczonej wraz z resztą majątku.

Zmarły był w OFE czy nie?

Dlaczego warto zgłosić się do ZUSu?

Jeśli udamy się do ZUSu, będziemy mogli złożyć wniosek o to, aby OFE wypłaciło świadczenia na rzecz uposażonego i przekazało je do ZUSu. Tu następuje podział wskazanych środków na osoby zapisane na subkoncie. Kluczowe jest to, że nie mamy ograniczonego czasu na złożenie o to wniosku. Zgłoszenie się po pieniądze jest więc bezterminowe.