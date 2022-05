Waloryzacja emerytur 2022 w maju. Te kwoty ZUS będzie przelewać seniorom. Zobacz stawki brutto i netto

Emerytury 2022. Tyle wyniesie waloryzacja w 2022

W 2022 roku świadczenia emerytalne aż dwukrotnie zostaną podwyższone. W marcu tradycyjnie nastąpiła waloryzacja. Natomiast w związku z reformą podatkową Polskiego Ładu od emerytur nie będzie odciągany także podatek dochodowy , a jedynie składka zdrowotna. To oznacza, że kwoty netto aktualnych emerytur wzrosną. Dokładne wyliczenia zaprezentowaliśmy w poniższym artykule.

Emerytury 2022. Zobacz stawki brutto i netto w maju!

Przypomnimy, że 1 marca 2022 r. minimalna emerytura wynosi 1338,44 zł brutto, czyli o prawie 88 zł więcej niż przed tą datą. W przypadku seniorów pobierających świadczenie blisko średniego, to będzie to wzrost o ok. 190 zł brutto.

Wyliczenia emerytur w 2022 roku znajdziecie w galerii. Wzięliśmy przy tym pod uwagę wskaźnik rewaloryzacji w wysokości 104,89 proc.



Sprawdź, ile wyniosłaby twoja emerytura w kwietniu >>> TUTAJ <<< lub w naszej galerii: