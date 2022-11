Waloryzacja emerytur 2023. O ile więcej otrzymają seniorzy? Znamy plany rządu. Wyliczenia emerytur BRUTTO I NETTO!

Waloryzacja 2023 w Polsce. Wzrost nawet o 15 procent?

Wszystko wskazuje na to, że ceny w najbliższych miesiącach będą jeszcze mocniej rosnąć. To oznacza jedno: z portfeli pieniądze będą znikać jeszcze szybciej niż do tej pory. Szczególnie dotkliwie odczuwają to seniorzy. Jednak oni mogą liczyć na dużą waloryzację w 2023 roku.

W projekcie budżetu państwa, którym w tym tygodniu zajmie się Sejm, rząd założył waloryzację na poziomie 13,8 proc. Jednak można się spodziewać, że z powodu wysokiej inflacji będzie wyższa. Ostateczny wskaźnik waloryzacji świadczeń będzie znany w lutym 2023 roku.