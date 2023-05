Waloryzacja emerytur 2023. Seniorzy dostaną nawet 6 tys. zł brutto świadczenia emerytalnego

Waloryzacja emerytur 2023. Tyle wyniosą emerytury w kwietniu

Minimalna emerytura i renta 2023. O ile wzrośnie?

Minimalna emerytura będzie wynosiła 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł więcej niż dotychczas.

Jak przypomina ZUS prawo do niej mają osoby, które osiągnęli wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat).