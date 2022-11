Waloryzacja emerytur 2023: seniorzy otrzymają takie pieniądze! Znamy stawki netto i brutto [Wyliczenia]

Emerytury 2022. Taka jest waloryzacja w 2022

W 2022 roku świadczenia emerytalne aż dwukrotnie zostały podwyższone. W marcu tradycyjnie nastąpiła waloryzacja. Natomiast w związku z reformą podatkową Polskiego Ładu od emerytur nie będzie odciągany także podatek dochodowy, a jedynie składka zdrowotna. To oznacza, że kwoty netto aktualnych emerytur wzrosną.

Emerytury w Polsce. Tyle wynosi najwyższa emerytura

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ujawnił także, ile wynosi największa emerytura w Polsce. Ponad 25,3 tys. złotych-tyle pieniędzy co miesiąc wpływa na konto mieszkanki województwa kujawsko-pomorskiego. Kobieta ma za sobą 61 lat pracy. Jak informuje ZUS na emeryturę przeszła po skończeniu 80 lat. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jej emerytura jest 10 razy wyższa od przeciętnej.

Emerytura 2022 po waloryzacji. Jak policzyć? – wzór waloryzacja 2022

Przeliczanie następuje automatycznie, dzięki czemu seniorzy nie muszą samodzielnie udawać się do placówek ZUS-u. Wszystko dzieje się z urzędu. Można jednak, aby zaspokoić swoją ciekawość, samodzielnie obliczyć kwotę emerytury po waloryzacji. Aby obliczyć wartość nowego świadczenia, należy znać dokładną kwotę brutto. Wartość tę należy przemnożyć przez 7% (wskaźnik waloryzacji). Wówczas otrzymany wynik to wartość nowej emerytury.

Emerytury 2022. Zobacz stawki brutto i netto w październiku!

Przypomnimy, że 1 marca 2022 r. minimalna emerytura wynosi 1338,44 zł brutto, czyli o prawie 88 zł więcej niż przed tą datą. W przypadku seniorów pobierających świadczenie blisko średniego to będzie to wzrost o ok. 190 zł brutto.

Wyliczenia emerytur w 2022 roku znajdziecie w galerii. Wzięliśmy przy tym pod uwagę wskaźnik rewaloryzacji w wysokości 104,89 proc.