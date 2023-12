Waloryzacja emerytur 2023 - tyle seniorzy dostaną w grudniu! Oto tabela wyliczeń

- Od 1 marca 2023 roku nastąpiła rekordowa waloryzacja rent i emerytur, ze wskaźnikiem 114,8% i gwarancją, że emerytury wzrosną o co najmniej 250 zł. Minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł. Do końca tego roku emeryt otrzyma na rękę ok. 2300 zł więcej - mówi minister Marlena Maląg.