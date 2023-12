Waloryzacja emerytur 2024. O tyle wzrosną świadczenia? Oto wyliczenia

Co roku w marcu dochodzi do waloryzacji rent i emerytur. Wzrost świadczeń przeprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych o ustalony wcześniej wskaźnik. Tak było w tym roku, tak będzie również w 2024 roku. Wiadomo o ile w 2024 roku miałyby wzrosnąć emerytury. W 2024 roku może jednak dojść do dwukrotnej waloryzacji świadczeń.

To, jak donosi biznes.interia.pl, przez obietnice wyborcze Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, które jak wszystko na to wskazuje, już niebawem dojdą do władzy. Wiadomo, kiedy w ciągu roku druga waloryzacja emerytur miałaby być przeprowadzana i o ile miałaby podnieść wartość emerytury.