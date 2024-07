Waloryzacja emerytur 2024 w lipcu. Zobacz, komu wzrosną świadczenia

Waloryzacja emerytur 2024

Zakład Ubezpieczeń Społecznych co roku w czerwcu przeprowadza waloryzację kapitału. Skutkuje to zwiększeniem wartości składek zgromadzonych na kontach w ZUS. Dlatego korzystniej jest przejść na emeryturę w drugiej połowie roku.

Waloryzacji podlegają środki zgromadzone przez wszystkich przyszłych emerytów do 31 grudnia roku poprzedniego. Podwyżka jest następnie dopisywana do konta w ZUS 1 czerwca. Ta informacja jest ważna dla tych, którzy mogą przejść na emeryturę. Korzystniej to zrobić w drugiej połowie roku, a konkretnie od lipca.

Lipiec najlepszym miesiącem dla emeryta

Do przejścia na emeryturę w 2024 roku uprawnionych jest 300 tysięcy osób. Jak zaznacza "Dziennik Gazeta Prawna" waloryzacja kapitału w tym roku może wynieść nawet 14,9 proc. wartości . Oznacza to, że w niektórych przypadkach wzrost przyszłego świadczenia może wynieść nawet kilkaset złotych.

Gdyby przeszła na emeryturę w pierwszej połowie 2024 roku, ma szansę na około 1893 zł (kapitał dzielony przez 264 miesięcy statystycznego dożycia). Waloryzacja środków o 14,9 proc. podniosłaby zebrany na koncie kapitał do ponad 574 tys. zł. Wystarczy więc, by przeczekała do lipca, by otrzymać 2174 zł, czyli niemal 200 zł więcej.