Warszawski sąd zdecydował. Ogród toruńskiej willi uratowany. Kto zabiegał o wykreślenie zabytku?

Dziwnie musieli się czuć urzędnicy ministerstwa kultury, gdy trafił do nich wniosek Gminy Miasta Toruń w sprawie wykreślenia z rejestru jednego ze znajdujących się na terenie Torunia zabytków. Szczególnie, że Toruń szczyci się tym, że jest miastem zabytków, a poza tym sprawa dotyczyła jednego z pierwszych, jeśli nie pierwszego, wpisanego na listę toruńskiego zabytku modernistycznego. Willa stojąca na rogu ul. Grunwaldzkiej i św. Józefa, bo to o nią chodzi, trafiła tam już w 1986 roku, zresztą na wniosek jej twórcy i właściciela, inżyniera Edmunda Płockiego.

Dlaczego ogród inżyniera Płockiego jest taki wyjątkowy i ważny?

Nad swoim domem pracował praktycznie przez całe życie, z równym pietyzmem podchodząc do murów i elementów wystroju, jak i do otaczającego budynek ogrodu.

Gdzie jest interes społeczny?

Zakusy na to jednak były i to ogromne. W 2020 roku Gmina Miasta Toruń, reprezentowana przez dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, wystąpiła do konserwatora wojewódzkiego o wykreślenie zabytku z rejestru. Dlaczego? Część ogrodu miała zostać zlikwidowana, a teren przeznaczony pod budowę Trasy Średnicowej i ronda na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i św. Józefa. Władze miasta decyzję o budowie tłumaczyły m.in. interesem społecznym. Tymczasem, wykupiona przez miasto willa stała się jednym z najbardziej udanych przykładów rewitalizacji. Ulokowało się w niej Centrum Aktywności Lokalnej. Z całą pewnością zagospodarowana w ten sposób willa z ogrodem odpowiada wielu interesom społecznym.