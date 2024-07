Warzywa i owoce w korzystnych cenach na Targowisku Miejskim. Co kupimy i za ile?

Na straganie w dzień targowy

Wybierając się na Targowisko Miejskie przy Szosie Chełmińskiej w jeden z targowych dni, należy nastawić się nie tylko na udane zakupy, ale też na stanie w długich kolejkach. Chętnych do zakupu świeżych owoców i warzyw z gospodarstw rolnych nie brakuje. Nic dziwnego – ceny są naprawdę korzystne. Czuć, że trwa sezon letni i że świeżych zbiorów prosto z pól nie brakuje. Zajrzeliśmy na “ryneczek” w centrum miasta, by sprawdzić, co klienci wybierają najczęściej.

– Pomidory malinowe, ogórki gruntowe i zestawy do kiszenia. To na naszym stoisku schodzi teraz najczęściej – opowiadała jedna z rolniczek, którą spotkaliśmy na targowisku przy Szosie Chełmińskiej. – Dużo ludzi nadal szuka truskawek w dobrej cenie, bo za chwilę ich nie będzie, oprócz tego borówki czy czereśnie. Chyba zawsze pada pytanie, czy są słodkie, dlatego napisaliśmy już na cenówce, że bardzo. Pojawiły się też wiśnie, ale na nie jest trochę mniejszy popyt.

Co stragan, to inny wybór. Na niektórych znajdziemy więcej owoców, na innych warzyw. Ceny są zbliżone. Najczęściej różnią się kilkudziesięcioma groszami. Wiele osób kupuje tylko u tych samych dostawców, inni co wizytę na targowisku wybierają się do kogoś innego. Są też tacy, którzy do Torunia przyjeżdżają z okolicznych miast i miasteczek, bo jak mówią, jest trochę taniej niż w ich miastach. Opowiedziała nam o tym pani Hanna, która przyjechała aż z Chełmży.