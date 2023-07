Wciąż drętwieją Ci nogi i ręce? Znamy powód! Kiedy to powinno nas zaniepokoić?

Praktycznie każdy z nas doświadczył drętwienia rąk i nóg. Z reguły mamy z tym do czynienia, gdy przez dłuższy czas znajdujemy się w jednej nie do końca wygodnej pozycji. Najczęściej wystarczy się rozruszać, by drętwienie kończyn ustało. Jednak warto wiedzieć, że drętwienie może być objawem bardzo błahej lub bardzo poważnej dolegliwości. Jeżeli więc sile drętwienie powtarza się często, utrzymuje się dłuższy czas i utrudnia funkcjonowanie powinniśmy zgłosić się do lekarza