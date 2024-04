Weekend w Toruniu. Dużo atrakcji dla całych rodzin, w tym koncerty, spektakle i warsztaty

Wydarzenia piątkowe

Nie od dziś wiadomo, że w piątki w torunianach i turystach rozkwita chęć zabawy i zetknięcia się z kulturą. Propozycji spędzenia wolnego czasu jest naprawdę sporo – i to w różnych częściach miasta. Miłośnicy muzyki w najbliższy piątek mają okazję wybrać się na dwa koncerty . Dawid Kwiatkowski wystąpi w CKK Jordanki o godz. 19.00. W klubie Dwa Światy o godz. 20.00 odbędzie się natomiast punkowy koncert zespołów Swiminn’ Poor, 8KAW i Zgrzyty. Koszt wstępu do 30 złotych.

Wydarzenia sobotnie

Sobota zapowiada się równie obiecująco pod względem różnorodności wydarzeń, które będą odbywać się już od rana. O 8.00 miłośnicy motoryzacji będą mieli okazję przyjrzeć się treningowi samochodowemu w MotoParku. O godz. 10.00 można przenieść się natomiast do Willi z pasją na toruńskim lewobrzeżu, by śledzić Konkurs Mów Wszelakich. Wystąpią toastmasterzy z czterech regionalnych klubów. O 12.00 rozpocznie się ekstremalne zwiedzanie Fortu XV. Wycieczka przez teren potrwa aż 3,5 godziny. Bilety, w cenie 50 zł można nabyć jedynie poprzez portal Biletyna.pl.

W późniejszych godzinach w sobotę odbywać się będą wydarzenia muzyczne. O godz. 17.00 rozpocznie się Koncert Wiedeński – Orkiestra Księżniczek w CKK Jordanki. Na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści międzynarodowej estrady, artyści występujący w największych polskich i światowych salach koncertowych. Bilety do nabycia na stronie internetowej tomczykart.pl. O godz. 20.00 w Klubie Studenckim Od Nowa rozpocznie się Wielki Finał Pojedynku Kapel. Przed publicznością wystąpią cztery zespoły wyłonione w poprzednich pojedynkach. Wstęp wolny.

Wydarzenia niedzielne

W niedzielę będzie nieco spokojniej, niemniej wciąż ciekawie, zwłaszcza dla całych rodzin . O godz. 11.00 w Kinie Studenckim „Niebieski Kocyk” odbędzie się projekcja filmu „Pies i Robot” . Jest to seans familijny. Bilety w cenie: 12 zł – studenci i absolwenci UMK lub 14 zł – pozostali są do nabycia w kasie Klubu Studenckiego Od Nowa. O godz. 15.00 w Parku Miejskim torunianie zetkną się z baśniowym światem Andersena. Teatr Miejsca zaprasza na spektakl “Opowieści Papierowego Teatru wg H. Ch. Andersena”. Wstęp wolny.

Teatr Wilama Horzycy zaprasza na wydarzenie “Z dzieckiem do teatru”. Rozpocznie się ono o godz. 17.00. Tym razem rodzice będą mieli okazję obejrzeć spektakl “Noce i dnie”, a dzieci spędzą czas na warsztatach teatralnych. Cena biletu dla dziecka to 30 złotych. O tej samej porze w Auli UMK odbywać się będzie interaktywny koncert muzyki bajkowej dla całych rodzin. Dzieci wspólnie z orkiestrą wykonają najbardziej znane utwory z filmów animowanych. Bilety dostępne są w serwisie Biletyna.pl. Również o godz. 17.00 w Kinie Camerimage odbędzie się projekcja filmu „Bonnie i Clyde” w reżyserii Arthura Penna. W 1968 roku film nominowany był do Oscara aż w dziesięciu kategoriach. Bilety dostępne są w kasie biletowej kina bądź na stronie internetowej kinocamerimage.bilety24.pl.