Weekend w Toruniu. Dzień Kobiet to niejedyna atrakcja! W planie koncerty, warsztaty, wycieczki Katarzyna Kucharczyk

Kolejny marcowy weekend przed nami! W piątek obchodzimy Dzień Kobiet. Nie jest to jednak jedyny powód, by skorzystać z zaplanowanych na trzy dni wydarzeń. Jak co tydzień zgromadziliśmy dla naszych Czytelników najciekawsze propozycje. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Kultura budzi się do życia!