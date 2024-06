Weekend w Toruniu. Początek wakacji, Święto Miasta i Noc Muzeów. To jednak nie wszystko! Sprawdźcie naszą rozpiskę! Katarzyna Kucharczyk

Kolejne dni pełne rozrywki w Grodzie Kopernika. W najbliższy weekend dziać się będzie naprawdę dużo. Oprócz Święta Miasta i Nocy Muzeów, o których już pisaliśmy, w całym mieście odbywać się będzie wiele atrakcji dla młodszych i starszych. W planie spacery, wernisaże, koncerty i wiele, wiele innych. Co przygotowały toruńskie miejsca kultury? Sprawdźcie nasz harmonogram i wybierzcie dla siebie to, co najciekawsze.