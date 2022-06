Wicewojewoda Józef Ramlau rozdał dotacje na inwestycje w ramach Polskiego Ładu

Wyniki drugiej odsłony Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych przedstawił 29 maja w Warszawie premier Mateusz Morawiecki. W terenie zaś prezentowali je m.in. parlamentarzyści i radni Prawa i Sprawiedliwości.

- Do naszego regionu trafi blisko 1,5 miliarda złotych. W przypadku jego części toruńsko-włocławskiej to 799 milionów złotych. To bezzwrotne dofinansowanie inwestycji otrzymały, przynajmniej na jedno zadanie, wszystkie samorządy, które złożyły o nie wnioski - mówił wicewojewoda Józef Ramlau.