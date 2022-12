Więcej osób dostanie się do lekarza bez kolejki! Reszta poczeka zdecydowanie dłużej. Jesteś wśród osób uprzywilejowanych? [Lista]

Rodziny służb mundurowych zyskają na zmianach

W listopadzie przyjęto projekt ustawy, który przewiduje zwiększenie grona przywilejów, jakie będą dotyczyć służb mundurowych... i ich rodzin. Okazuje się, że bez kolejki do lekarza będą mogli dostać się strażacy, policjanci, żołnierze zawodowi, terytorialsi oraz członkowie ich rodzin. Będą mogli szybciej udać się nie tylko na wizytę do lekarza, ale również i na zabiegi specjalistyczne. Kluczowe jest jednak to, że z przywileju tego skorzystają oni wyłącznie w szpitalach i placówkach podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dłuższe kolejki dla reszty pacjentów?

Obecnie praktycznie co roku wydłuża się lista osób, które mogą swobodnie omijać kolejki, czekając do lekarza. To zaś bezpośrednio przekłada się na fakt, że wydłuża się czas oczekiwania do lekarza dla osób, które nie mogą skorzystać z tego przywileju. Szacuje się, że obecnie sytuacja jest jeszcze gorsza niż rok temu... a także gorzej niż jeszcze 10 lat temu. W praktyce sprawia to, że zwiększa się liczba osób decydujących się na korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej.