Więcej pieniędzy dla pracowników Biedronki! Oto zarobki w dyskoncie Biedronka! Takie są najnowsze stawki w 2023 roku

Zarobki 2023 Biedronka. Nadchodzą podwyżki

W tym kontekście wiele mówi się także o wysokości zarobków w sieciach handlowych. Postanowiliśmy to sprawdzić tym bardziej, że w styczniu i w lutym 2023 roku w sieci sklepów Biedronka ogłoszono podwyżki dla swoich pracowników na różnych szczeblach i w różnych działach.

Dodatkowe 200 złotych do emerytury! Dożywotni dodatek - jak go zdobyć?

500 plus dla małżeństw coraz bliżej? Jest szansa na dodatek dla małżonków!

To odliczysz od podatku 2023! Ulgi dla podatników obowiązujące w tym roku! [PIT 2023]

- To kolejna podwyżka wynagrodzeń dla naszych pracowników. Mimo wymagającego okresu naznaczonego wysoką presją jako firma podejmujemy zdecydowane działania, by być pracodawcą pierwszego wyboru w Polsce, a praca w Biedronce to pewność stabilności. Poprzez zwiększenie wynagrodzeń doceniamy zaangażowanie naszych pracowników - powiedział na początku lutego Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

Ile można zarobić w sieci Biedronka? Oto stawki

Ponad 60 tysięcy pracowników zajmujących podstawowe stanowiska w sieci Biedronka otrzymały podwyżki już w grudniu 2022 roku. Na początku lutego 2023 roku władze Biedronki przekazały wiadomość o kolejnych podwyżkach pensji pracowników pracujących w różnych działach firmy. Chodzi tu przede wszystkim o ponad 3 tysiące pracowników w centrali, biurach regionów oraz centrum usług wspólnych.