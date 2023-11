Więcej punktów karnych za nieprzepisową jazdę? Lepiej szybko zapłać mandat. Oto, co grozi za punkty karne

Przekroczyłeś limit punktów karnych? To ci grozi!

Jak działały przepisy przed 17 września?

Jeszcze do 17 września 2022 roku zasady kasowania punktów karnych stanowiły, że znikają po roku od daty popełnienia konkretnego wykroczenia, za które się je otrzymało. Z kolei przez rok, czyli do 17 września 2022 roku do 17 września 2023 roku punkty karne kasuję się po dwóch latach. Jednak tym razem nie od dnia ich przyznania, ale od: