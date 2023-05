Wiedziałeś o tym? Oto, jak picie kawy wpływa na Twój organizm. Szkodzi czy pomaga?

Ile kawy pije się w Polsce?

Kubek gorącej kawy pobudza z rana, ale i często ratuje nas w ciągu dnia, gdy czujemy, że spada nam poziom energii. Według szacunków Food Research Institute, rocznie Polacy wypijają średnio ponad 500 porcji kawy na osobę . CBOS podaje natomiast, że nawet 60 procent sięga po nią co najmniej raz dziennie.

Kawa na zdrowie

Wpływ kawy na organizm

Ostatnio naukowcy z San Francisco przeprowadzili badania dotyczące wpływu kawy na nasz organizm. W badaniach klinicznych skupiono się na tym, jak kawa wpływa na pewne aspekty zdrowia, takie jak rytm pracy serca, sen, dzienna liczba wykonywanych kroków i poziom glukozy we krwi.

Dane od uczestników badania były zbierane w sposób ciągły, co umożliwiły nowoczesne urządzenia. Przez okres badania nosili oni przenośny elektrokardiogram, licznik kroków z pomiarem czasu snu oraz czujnik poziomu glukozy we krwi. W tym czasie na przemian pili kawę lub całkiem unikali kofeiny, jednak robili to nie dłużej niż dwa dni. Wyniki badań okazały się bardzo ciekawe. Jak kawa wpływała na organizm uczestników badania? Sprawdź