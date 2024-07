Wiedziałeś o tym? Ulgi dla seniorów, karta seniora oraz zniżki dla osób po 60-tce. Te korzyści czekają na twój ruch!

Seniorze! Na tę rozrywkę masz specjalne ulgi! Na co jeszcze dostaniesz ulgę?

Co z przelotami?

Ulga dla seniorów z tymi przychodami

Pracujący seniorzy mogą skorzystać z ulgi od podatku dochodowego, jeśli są w wieku emerytalnym. Oznacza to kobiety po 60. roku życia oraz mężczyzn po 65. roku życia.

Co istotne zwolniona z podatku jest kwota do 85 528 zł w ciągu roku! Oznacza to pierwszy prób podatkowy. Po przekroczeniu limitu tej ulgi dochody podlegać mają skali podatkowej z kwotą wolną w wysokości 30 tysięcy złotych!